تعرف على حقيقة رحيل فيتوريا عن منتخب مصر

تحدث الإعلامى أحمد شوبير، عن حقيقة تلقى البرتغالى روى فيتورى المدير الفنى لمنتخب مصر عروضا من أندية سعودية من أجل تولى تدريبها مع بداية الموسم المقبل، وإمكانية الرحيل عن تدريب منتخب مصر.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "المنتخب حقق العلامة الكاملة، وفيتوريا حقق الانتصار خلال 6 مباريات وشباك المنتخب لم تهتز سوى فى مباراة غينيا بالأمس، كما فاز على النيجر وليبيريا على المستوى الودى، فيما فاز بكل مبارياته على المستوى الرسمي مالاوى ذهابا وإياب وضمان التأهل وصدارة المجموعة".

وأوضح: "فيتوريا سئل بالأمس عن تلقيه عروض وأكد أن الأمور تسير بشكل جيد ولديه عقد لمدة 4 أعوام وأعمل على بطولة أفريقيا 2024 ولا صحة لما يتردد عن وجود عروض حتى الآن".