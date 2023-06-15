تكليف سكرتير جديد لمجلس مدينة الزقازيق ونائبين لمركزي ههيا والقرين

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، قراراً بتكليف أيمن أحمد عبد اللطيف صالح من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالدرجة الأولى التخصصية الزراعة من العمل بوظيفته الحالية رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونه للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير مجلس مدينة متميز بمركز ومدينة الزقازيق.

كما قرر المحافظ إعاده توزيع العمل بين كلٍ من أسامة عبد الرافع السيد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية القروية بشيبه النكاريه للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالنخاس.

والسيد فوزي السيد مصطفى رئيس الوحدة المحلية القروية بالنخاس للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشيبه النكاريه.

ومحمود أحمد محمد عبده سكرتير الوحده المحلية القروية بشنبارة الميمونه ، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة.

واستمراراً لسياسية الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي، أصدر محافظ الشرقية قراراً بتكليف كلٍ من محمود محمد خليفة نائب رئيس مدينة القرين للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة ههيا.

وأحمد محمود أحمد طنطاوي نائب المدير التنفيذي للإدارة العامة للمواقف بالمحافظة للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس مدينة القرين.

وأضاف المحافظ أن القرارات جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، ولحسن سير العمل وانتظامة وللصالح العام، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف ذلك.