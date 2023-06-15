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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يهنيء صلاح: "عيد ميلاد سعيد للملك المصرى"

محمد صلاح
محمد صلاح
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هنأ نادى ليفربول الإنجليزى، الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، بعيد ميلاده الـ 31.

ولد الفرعون المصرى "مو" صلاح، فى 15 من يونيو لعام 1992 ميلادياً، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ونشر نادى ليفربول على صفحتى الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيه "عيد ميلاد سعيد للملك المصرى".


وأكد نادى ليفربول أن محمد صلاح من أهم نجوم الفريق الإنجليزى على مر التاريخ، قائلاً : "ارتباط اسمه بتاريخ ميلاده جعله أحد الأيام الخالدة في أذهان الجميع.. أهلًا بكم في #يوم_صلاح".


وبدأ محمد صلاح مسيرته الكروية فى صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الإحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الإنضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

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