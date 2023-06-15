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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التوصل إلى هوية جثة عثر عليها طافية بمياه النيل في البدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهود أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص متعفنة طافية بمياه النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وذلك عقب التوصل إلي هوية الجثة.

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين العثور على جثة متحلله وبها آثار تعفن وتم انتشالها وبعمل التحريات توصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى هوية الجثة وتبين أنها لـ"محمد عمر سعد محمد"، جرى نقلها إلى مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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