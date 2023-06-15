وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان قصر ثقافة نجع حمادي

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قصر ثقافة نجع حمادي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وكل من النائب فتحي قنديل ، و النائبة سحر صدقي، عضوا مجلس النواب ، و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ قنا، والوفد المرافق لهما، وحدات قصر الثقافة والأنشطة التي يقدمها للرواد، مشيرةً إلي أن القصر سوف يكون بمثابة منارة ثقافية وفنية تقدم كافة الخدمات الأدبية والثقافية والفنية لأبناء نجع حمادي والقري التابعة لها ، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالثقافة والفنون كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وعي المواطنين وتساهم في بناء شخصيتهم .

ومن جانبه، أشاد محافظ قنا بأعمال التطوير التي شهدها فصر ثقافه نجع حمادي، والذي يتواكب مع ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير في كافة المجالات ، لافتا إلي أن قصر ثقافة نجع حمادي سوف يمثل إضافة متميزة للقطاع الثقافي بالمحافظة ، مؤكدا أن الفن والثقافة لهما دور كبير في تشكيل ورفع وعى المواطن ، و تغيير أفكار الشباب والمعتقدات الخاطئة من خلال العروض الفنية والمسرحية وندوات التوعية ومعارض الكتاب، التي تهدف لتشجيع الشباب على القراءة والبحث واستغلال أوقات الفراغ المتوفرة لديهم حتى لا يلجأوا إلى تبنى الأفكار المتعصبة، مثمنا جهود القيادة السياسية نحو نشر الفن الراقى والثقافة في ربوع جمهورية مصر العربية ، من خلال الإعلان عن عام 2020 عاما للثقافة ، وقد عملت المحافظة علي تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن ، حيث تم تنظيم مهرجان دندرة للموسيقى والغناء لأول مرة على أرض قنا والذى استمرت فعالياته 6 أيام خلال الفترة من 28 فبراير الى 4 مارس 2020، وشهد العديد من الفعاليات الثقافية.

كما تم تنظيم الدورة الثانية من المهرجان في مارس 2022، فضلا عن تنظيم العديد من العروض المسرحية علي مسرح قصر ثقافة قنا ، وعدد من القري، ضمن فعاليات مسرح المواجهة والتجوال.



وأضاف الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن أعمال تطوير قصر ثقافة نجع حمادي ، تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تُنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وتستهدف تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع تطوير المحتوى الثقافي والفني عبر الكثير من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، مضيفا أن أعمال تطوير قصور الثقافة تأتي بهدف رفع كفاءتها لتؤدي الخدمات الثقافية والفنية للجمهور بأفضل صورة ممكنة ، سعيا لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية والأدبية.

ويذكر أن قصر ثقافة نجع حمادي تم إنشاؤه عام 1973 ، ثم تم إحلال وتجديد مبني القصر عام 1999، وتم افتتاحه عام 2004 ، واليوم تم تنفيذ أعمال تطوير للقصر ، وتبلغ إجمالي مساحة القصر 1276 متر مربع ، ويتكون من ثلاث طوابق ؛ الطابق الأرضي يحتوي على قاعة متعددة الأغراض تستوعب 120 فرد ، بالاضافة إلي مسرح وسينما صيفية مجهزة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة تتسع لعدد ١٤٠ فرد.

كما يضم الطابق الأرضي نادي لتكنولوجيا المعلومات مُجهز بـ 10أجهزة حاسب آلي ، ونادي للطفل، ومنفذ لبيع الكتب وحديقة القصر ، وغرفة التحكم ، أما الطابق الثاني فيحتوي على المكتبة العامة وبها 8 آلاف كتاب، ومكتبة الطفل وبها 3 آلاف كتاب، وغرفة التحكم للمسرح، ومكتب المدير، بينما يحتوي الطابق الثالث على نادي الأدب، وقاعة تدريب الموسيقى العربية، وقاعة الفن التشكيلي، و معرض الفن التشكيلي، وغرفة نادي المرأة وبها عدد 2 ماكينة حياكة.

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