مصرع شخص سقط من قطار بقرية ميت القائد بالعياط

لقي أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه من القطار أثناء سيره بقرية ميت القائد بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من القطار أثناء سيره بقرية ميت القائد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه إثر سقوطه من القطار جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.