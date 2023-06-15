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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختناق شخص في حريق شقة بشارع همفرس في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب أحد الأشخاص بحالة اختناق في حريق نشب داخل شقته بشارع عبداللطيف فرج من همفرس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبداللطيف فرج من همفرس بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص باختناق جري نقل المصاب إلي مستشفي بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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