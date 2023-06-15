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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: "لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بناء عمارة سكنية على أرض ميناء الإسكندرية قائلًا: "لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة، وقلت يتقبض عليه وميخرجش غير أما يسيب الأرض".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "ده معناه إن الرئيس قاعد واخد باله وإن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه، وإن اللي أخذ الأرض داخل الميناء لا يمكن نسيبه حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان".

وأضاف الرئيس: "لو معملتش كده، يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا يخاف، طب يقدر وزير النقل يعمل كده؟ لا خايف"، مؤكدًا أن من يريد بناء بلده لا يخاف أبدًا إلا من ربنا سبحانه وتعالى.

ميناء الإسكندرية الرئيس السيسي تحيا مصر متعددة الأغراض