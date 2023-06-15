كامل الوزير: «السخنة - الإسكندرية» أهم ممر لوجستي تنفذه وزارة النقل حاليا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ ممر «السخنة - الإسكندرية» اللوجستي من أهم الممرات اللوجستية التي تعمل عليها الوزارة، ويبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر حتى ميناء الإسكندرية الكبير على البحر المتوسط، ويربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، مرورًا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان والمربوط بهذا المحور.

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعدده الأغراض في ميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك خطًا آخر من بلبيس ليصل مع شبكة السكك الحديد إلى ميناء بورسعيد، مشيرا إلى أنّ ميناء السخنة يُنفّذ فيه حاليًا 18 كيلومترًا أرصفة: «قبل كده كانت لدينا 5 كيلومترات أرصفة، والآن عمق الأرصفة يصل إلى 20 مترًا بدلا من 12 مترا في السابق، وخلقنا ساحات للتداول خلف الأرصفة».

وتابع: «بالنسبة للسكك الحديدية فكان هناك خط سكك حديدية ديزل، أمّا الآن ندخل ميناء السخنة 17 كيلومترًا بسكك حديد كهربائية، وننشئ طرقًا خرسانية لتتحمل الحمولات الثقيلة بواقع 17 كيلومترًا».