قرار عاجل من روسيا ضد كندا بسبب طائرات "An- 124"

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية لدى موسكو للاحتجاج على نية أوتاوا مصادرة طائرة AN-124 الروسية.

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، إن موسكو سترد بالتأكيد على استيلاء كندا على طائرة شحن روسية من طراز An-124، مضيفة: "عندما تكون هناك فرصة مناسبة، سيتم اتخاذ القرار".

وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر تصرفات السلطات الكندية هذه فيما يتعلق بالطائرة المملوكة لشركة الطيران الروسية "فولغا دنيبر" بأنها "سرقة مخزية ووقحة".

وأضافت أن الطائرة كانت تقوم برحلة إنسانية لإيصال أدوية مضادة لكورونا إلى تورنتو، حيث لم يسمح لها بالطيران، وتابعت: "الطائرة كانت رهينة بهدف بعيد المدى كما اتضح الآن، نهب طائرة فريدة من نوعها ونقلها إلى عملائهم في كييف".