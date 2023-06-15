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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: الدولة مش أكل وشرب فقط الدولة حاجة تانية خالص

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير ميناء الإسكندرية تكلف مبالغ كبيرة للغاية، مضيفا أن "الدولة مش أكل وشرب فقط الدولة حاجة تانية خالص".

وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس،:"إحنا دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا".

وأكد أن تحويل الدولة من حالة إلى حالة أخرى وإعادة مكانتها وموقعها يستلزم بذل جهد كبير للغاية، مضيفا أن تطوير الموانئ كلف الدولة كثيرًا، لكنها خطوة لازمة لكي نضع أنفسنا على الخريطة ونطور موقعنا وقدراتنا.

وقال الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على شرح تفصيلي من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تكلفة ونسبة الإنجاز في تطوير الموانئ “يجب أن نقول للرأي العام، إن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها”.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح محطة تحيا مصر الفريق كام الوزير وزير النقل