السيسي: الدولة مش أكل وشرب فقط الدولة حاجة تانية خالص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير ميناء الإسكندرية تكلف مبالغ كبيرة للغاية، مضيفا أن "الدولة مش أكل وشرب فقط الدولة حاجة تانية خالص".

وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس،:"إحنا دولة بتكافح عشان تحط نفسها على خريطة الدنيا".

وأكد أن تحويل الدولة من حالة إلى حالة أخرى وإعادة مكانتها وموقعها يستلزم بذل جهد كبير للغاية، مضيفا أن تطوير الموانئ كلف الدولة كثيرًا، لكنها خطوة لازمة لكي نضع أنفسنا على الخريطة ونطور موقعنا وقدراتنا.

وقال الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على شرح تفصيلي من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تكلفة ونسبة الإنجاز في تطوير الموانئ “يجب أن نقول للرأي العام، إن تطوير الموانئ يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها”.