محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 31

يحتفل الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 31.



حيث ولد الفرعون المصرى "مو" صلاح، فى 15 من يونيو لعام 1992 ميلادياً، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.



ويشارك محمد صلاح برفقة المنتخب الوطنى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بعدما تأهل إلى البطولة بعد الفوز على غينيا بهدفين لهدف، امس الأربعاء، ليتصدر المجموعة الرابعة بـ 12 نقطة.



وبدأ محمد صلاح مسيرته الكروية فى صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الإحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الإنضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.