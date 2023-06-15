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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بدر يلتقي قاطني "سكن مصر"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بقاطنى مشروع سكن مصر، ٥٣ عمارة بالامتداد الشرقى في مدينة بدر، للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، والوقوف على العقبات والتحديات لدفع عجلة التنمية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.

وخلال اللقاء، أشاد قاطني سكن مصر بدور الجهاز وسرعة الاستجابة إلى مشاكلهم والتغلب عليها،  وكذا النهوض بالمدينة والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وفي ذات السياق، شارك المهندس عمار مندور في افتتاح هايبر ماركت "سوبيكو " الذي يوفر جميع المنتجات بسعر الجملة، ويقع  بالحى الثالث المجاورة الاولى بالمدينة، والذى يعد الرابع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوسع فى الاسواق التجارية الكبيرة التى تهدف الى زيادة المنافسة وزيادة المنتجات وخفض الأسعار. 

وأوضح السيد/سامح سمير، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع يُعد طفرة فى مدينة بدر، مما يؤكد  أن المدينة فى تقدم دائم، نظراً لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات التجارية وتنوع الأنشطة الاستثمارية المختلفة بها.

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جهاز تنمية مدينة بدر سكن مصر استجابة شكاوي المواطنين