ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: هناك موانئ لم يحدث بها تطوير منذ 25 عامًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحول الدولة من حالة إلى حالة أفضل أمر يتطلب الجهد والعمل، وهناك موانئ لم يحدث بها تطوير منذ 25 عامًا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه يجب الاستفادة من موقع مصر وقدراتها، وميناء السخنة ظل 25 عامًا على وضعه دون تغيير، موضحاً أن الدولة تحركت فى الـ25 سنة بطريقة جيدة، ولكن كان هناك الأفضل.

وأكد: "لا أتهم أحدًا.. لكن عندما جاءت الفرصة تم استغلالها، والدولة تعمل في كل شيء، ولذلك على الجميع أن يعلم أن هذا الأمر مهم وأن هذا هو المستقبل".

تحول الدولة محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض ميناء الإسكندرية