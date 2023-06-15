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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مساعد نائب رئيس" المجتمعات العمرانية" يُتابع مشروع تمهيد الطرق بمنطقة الرابية المضافة بالشروق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقة المهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية المضافة للمدينة، وذلك فى إطار توجهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة للمدن الجديدة واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

وأشاد المهندس كمال بهجات، بتكثيف المعدات والعمالة وزيادة معدلات التنفيذ  وانعكاس النتائج الإيجابية للجهد المبذول للأعمال على أرض الواقع وبدء ظهور الصورة الأولية لأحد المدخل خلال المدة القصيرة الماضية، حيث أوضح المهندس علي سعد،  أن ذلك جاء نتيجة مضاعفة حجم المعدات والتى تجاوزت ٣ أضعاف خطة العمل المستهدفة والتى تتعدى إجمالى (20) مُعدة ثقيلة.

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، طاقم الإشراف والشركة المنفذة بالاستمرار بنفس وتيرة العمل الحالية لتحقيق الخطة المطلوبة فى المدة الزمنية المحددة للمشروع.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد،  عن قرب الإنتهاء من زراعة وتجميل أكبر المتنزهات المفتوحة بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة وتدعيمها بالأشجار  والنجيل الطبيعى ليكون المتنفس فى أبهى الصور الحضارية، وذلك فى ضوء مشروع استكمال زراعة المسطحات الخضراء بالمنطقة، موضحاً أن مساحة المتنزه تبلغ  (6000) متر مسطح تقريباً ويتم أيضاً العمل بالتوازى فى زراعة الجزر والحدائق الموجودة أمام العقارات وأن نسبة إنجاز المشروع ككل تتعدى الــ (80%). 
ووجه رئيس جهاز  مدينة الشروق، بتكثيف الرعاية للمزروعات الجديدة والزراعات السابق تنفيذها بالمنطقة خاصةً والمدينة بصفة عامة.

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المجتمعات العمرانية تمهيد الطرق المهندس كمال بهجات