فرقة قصر ثقافة غزل المحلة تقدم "حلم ليله منتصف الصيف"

شهدت حديقة قصر ثقافة غزل المحلة بمحافظة الغربية، انطلاق العرض المسرحي "حلم ليلة منتصف الصيف"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن شريحة التجارب النوعية المسرحية، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، الموافق 17 من يونيو الحالي.

وتدور أحداث العرض المسرحي المأخوذ عن مسرحية الشاعر والكاتب المسرحي الشهير ويليام شكسبير في إطار من الكوميديا والخيال حول قانون جائر ينص على قتل أي فتاة ترفض الزواج وفقًا لرغبة والدها، وهو الأمر الذي أغضب والد بطلة الرواية "هيرميا"، التي رفضت أن يقوم والدها بتزويجها رغما عنها، لدرجة أن والدها دفع بها للمثول أمام دوق أثينا لتهديدها بالقتل في حال إصرارها على الرفض، ما دعا حبيبها "ليساندر" للتخطيط لهروب حبيبته "هيرميا" إلى منزل يقع وسط الغابة المليئة بالجان.

والعرض المسرحي "حلم ليلة منتصف الصيف" بطولة فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، ومن بينهم: ميدو عزت، حسين حربي، عبد الستار فتحي، محمد ماندو، محمد باندا، عماد المسيري، هاجر حمدي، إبراهيم ناصف، أحمد سمير، حنين غالي، وسارة عماد الدين، ديكور أحمد البحاري، استعراضات خالد النموري، أشعار مصطفى حسان، ألحان رامي القصبي، مخرج منفذ أحمد ربيع، دراماتورج وإخراج أحمد علواني.

ويذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

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