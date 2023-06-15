الرئيس السيسي: ما تفعله الدولة من مشروعات وتطوير من أجل أولاد مصر وأحفادهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن كل ما تفعله الدولة المصرية من مشروعات وتطوير من أجل أولاد مصر وأحفادهم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة له في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس: "إذا كنا نريد الاستفادة من موقعنا الجغرافي الموجود على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية بيشيل 12 أو 13% من التجارة العالمية فلا بد أن نعمل لكن مينفعش نفضل ساكتين"، وأردف: "أنا لا أتهم أي حد لكن لما جت الفرصة بنعمل".

كما علق الرئيس السيسي على افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض قائلًا: "الصورة يجب أن تصل للمهتم وهذا هو المستقبل".

وتابع الرئيس السيسي: "المسار الذي كنا نسير فيه على مدار 25 عامًا هو مسار جيد لكن في حاجات ممكن تكون أفضل من كده".