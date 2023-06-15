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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأمريكي يأمر بإخلاء قاعدة يوكوتا في اليابان بعد "تهديد أمني"

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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أمر الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أفراده بإخلاء عدة مبان في قاعدة يوكوتا الجوية الكائنة في غرب طوكيو بشكل مؤقت، ردًا على «تهديد أمني في القاعدة».

وقال الجيش الأمريكي -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، إنه أغلق لفترة وجيزة البوابات والطرق في القاعدة قبل إصدار أمر بالإخلاء الكامل بعد التهديد الذي تم الإبلاغ عنه حوالي الساعة 10:20 صباحا.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في القاعدة التي تستخدم أيضا كمقر للقوات الأمريكية في اليابان.

يذكر أن قاعدة يوكوتا الجوية هي قاعدة عسكرية جوية مشتركة بين قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية والقوات الجوية الأمريكية، وتقع في مدينة فوسا بالعاصمة طوكيو.

الجيش الأمريكي تهديد امني قاعدة يوكوتا اليابان