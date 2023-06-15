أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 40 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الخميس، إصابة شخصين جراء قصف روسي للمنطقة 40 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ192 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، مشيرًا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية.

من ناحية أخرى، أعلن "أولكسندر فيلكول" حاكم مدينة "كريفيي ريه" الواقعة وسط أوكرانيا - عبر تطبيق تليجرام حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن ثلاثة صواريخ استهدفت منشأتين صناعيتين في المدينة.

وقال فيلكول إن شخصا واحدا يبلغ من العمر 38 عاما أصيب جراء هذا القصف، مشيرا إلى أن الدمار كان كبيرًا.

وكان 12 شخصًا قد لقوا حتفهم فيما أصيب 25 آخرون جراء هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة "كريفيي ريه" أول أمس الثلاثاء.