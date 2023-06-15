وزير النقل: ميناء الإسكندرية سيصبح درَّة موانئ البحر المتوسط

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ ميناء الإسكندرية الكبير أقدم المواني المصرية، وسيصبح درَّة موانئ البحر المتوسط.

وأضاف الوزير موجّها حديثه للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، «حضرتك شرفتنا في سبتمبر 2021 أثناء وضع حجر الأساس لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وتفقدت بعض المشروعات، وكان أهمها محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 1 على الأرصفة من 55 لـ62».

وأضاف الوزير، أن المحطة متعددة الأغراض “تحيا مصر” أُنشئت في أقل من عامين، حيث وجّه الرئيس السيسي بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستية.

وتابع أنه من هنا بدأت الحكومة المصرية وضع أسس ومناهج لتنفيذ هذا التوجيه، ونحن في وزارة النقل كجزء من الحكومة نفذنا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في عده محاور، منها خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج سواء صناعي أو تعديني أو خدمي والموانئ البحرية التي سيجرى استخدامها في تصدير مستلزمات الإنتاج.