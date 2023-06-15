وزير البترول يبحث مع كابريكورن إنرجي خطط وبرامج عملها في مجال البحث والاستكشاف

واصل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة اللقاءات التى يجريها مع رؤساء كبريات شركات البترول العالمية على هامش فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال حيث عقد جلسة مباحثات مع السيد راندي نييلي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي والسيدة الينور رولي المدير العام للشركة .

وأوضح الملا أنه تم خلال المباحثات استعراض خطط الشركة لتكثيف عمليات الحفر والتنمية بمناطق امتياز الشركة، وذلك في ضوء خطط الشركة لزيادة معدلات الإنتاج، وكذلك موقف أعمال المسح السيزمي الذي انتهت الشركة منه مؤخراً بمنطقتي جنوب شرق حورس وغرب الفيوم، وكذلك برامج حفر الآبار الاستكشافية التى تقوم به بمنطقة جنوب أبوسنان بالصحراء الغربية.

وأكد الملا أهمية الإسراع فى معالجة بيانات أعمال المسح السيزمى وتقييمها وتكثيف برامج حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة احتياطى وإنتاج البترول والغاز، خاصة وأن أسعار البترول العالمية مشجعة لضخ مزيد من الاستثمارات .

ومن جانبه أشاد رئيس شركة كابريكورن إنرجي بالتعاون مع قطاع البترول المصري الذى يعمل باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرا إلى التزام الشركة بتنفيذ أعمالها فى مناطق امتيازها، وأنه جار حالياً معالجة بيانات المسح السيزمى الذى انتهت منه الشركة مؤخرا بمنطقتي جنوب شرق حورس وغرب الفيوم، وكذلك برامج حفر الآبار الاستكشافية لزيادة معدلات الشركة.

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالسيد تيم دافيز الرئيس التنفيذي لشركة هاي روك والسيد ديريك سوندارز المدير العام للشركة، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في تطبيق تقنية إنتاج الهيدروجين باستخدام البلازما الحرارية وهي تقنية جديدة لتحويل الغاز الطبيعي إلى أسود الكربون وغاز الهيدروجين بدون انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون.

وخلال اللقاء أكد الملا أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات خفض انبعاثات الكربون والتحول لمصادر طاقة نظيفة منخفضة الكربون، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التى تقدمها الشركات العالمية فى هذا المجال، مشيداً بالحل المبتكر الذي اقترحته شركة هاي روك لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باستخدام غاز الشعلة، والذي لا يزال في المرحلة التجريبية ، مرحباً باستكمال التعاون المشترك مع الشركة في إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاي روك على هامش يوم خفض الكربون الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه أكد رئيس هاي روك على تطلع الشركة لزيادة التعاون مع قطاع البترول المصري فى مجالات خفض الكربون خاصة مشروعات إنتاج الهيدروجين، مشيراً إلى أن مصر من الدول التى تولى أهمية كبرى لهذه المجالات وتتمتع بفرص استثمارية واعدة ولديها من المقومات المهمة فى هذا المجال.