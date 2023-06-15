مركز طب الأسرة بأبعادية البحيرة.. نموذج طبي متكامل لخدمة المواطنين

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مركز طب الأسرة بأبعادية البحيرة.. نموذج خدمي طبي متكامل لخدمة المواطنين".

وقالت مسؤولة بالمركز، إن مركز طب الأسرة بالأبعادية من ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث يوجد في دمنهور 34 مكان، 6 إنشاء جديد و6 رفع كفاءة خفيف و22 تطوير شامل ومن ضمنهم مركز صحة الأسرة بالأبعادية، حيث يتم تقديم خدمات الأخصائي وخدمات طب الأسرة وخدمات طبية وقائية وعلاجية وتنظيم أسرة للمواطنين.

وأضافت المسؤولة، أن المركز يعمل بخدمة 24 ساعة بواقع 7 أيام في الأسبوع، وهناك 3 عيادات اختصاصي و4 عيادات طب أسرة، كما أن المركز يعمل على جميع المبادرات الرئاسية، وآخر مبادرة أضيفت للمركز كانت مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.