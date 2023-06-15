بوتين يعرب عن تطلعه لمواصلة الحوار مع الرئيس الصيني حول مختلف القضايا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطلعه إلى مواصلة الحوار البناء والعمل المشترك الوثيق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكد بوتين - في برقية تهنئة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة بلوغ الأخير سن السبعين، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم ) الاخبارية اليوم الخميس - أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا في مارس الماضي أعطت دفعة قوية لتنمية التعاون متبادل المنفعة في المجالات الرئيسية بين البلدين.

وأشاد بوتين بجهود شي جين بينغ في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وقال إنه يتوقع استمرار العمل المشترك الوثيق بشأن القضايا الثنائية والدولية.

وأشار الرئيس الروسي إلى النجاحات المبهرة التي حققتها الصين تحت قيادة شي جين بينغ، لافتا إلى أن الاقتصاد الصيني يظهر نموا مطردا، وارتفاع رفاهية المواطنين، وما ترتب على ذلك من تعزيز مكانة بكين على الساحة الدولية.