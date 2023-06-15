حزب الأمة السوداني: اختطاف وتصفية والي غرب دارفور سلوك إجرامي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، نقلا عن فضائية العربية، أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، ثم قتلته معتبرا أن تصفيته "تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها".

وكان حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في "حركة العدل والمساواة" السودانية، قال أمس الأربعاء إن "ميليشيات مسلحة" قتلت والي غرب دارفور.

وقال حزب الأمة القومي السوداني، إن "اختطاف وتصفية" والي غرب دارفور سلوك إجرامي وتطور خطير في الصراع، ودعا الحزب إلى "إنقاذ" البلاد "ببناء جبهة وطنية مدنية لإيقاف الحرب، واستعادة الأمن والسلام.

كما أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور السودانية، نقلا عن فضائية العربية.