أوكرانيا: تدمير جميع طائرات شاهد بدون طيار التي أطلقتها روسيا ليلا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس أن القوات الروسية، هاجمت أوكرانيا بصواريخ كروز KH-101 / Kh-555 الجوية، بالإضافة إلى طائرات شاهد -136 / 131 الهجومية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "تم إطلاق أربعة صواريخ كروز Kh-101 / Kh-555 من أربع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95msمن بحر قزوين، وتم اعتراض أحد الصواريخ، بينما أصاب الباقي منشآت صناعية في منطقة دنيبروبتروفسك. وستقدم الإدارات العسكرية المحلية تقريرا عن التداعيات جراء الهجوم ".

وأضاف البيان أن الجيش الروسي أطلق طائرات "شاهد" الإيرانية الصنع من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، فيما تم تدمير جميع الطائرات بدون طيار الهجومية العشرين من قبل قوات ووسائل سلاح الجو في مناطق مسؤولية القيادات الجوية الجنوبية والشرقية، وأنه تم تدمير طائرة معادية بدون طيار كانت تقوم باستطلاعات جوية في الاتجاه الشرقي.