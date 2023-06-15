تعرف على أبرز المعلومات عن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بالإسكندرية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تساهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة أحجام التداول فيه، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري.

وتعد المحطة متعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف م2 بأطوال أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من البضائع سنويا. المعلومات عن المحطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية:

- بدأ التشغيل التجريبي لمحطة “تحيا مصر” في فبراير الماضي 2023.

- تضم المحطة 32 جرارًا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة.

- تضم 12 ونش ساحة من أحدث وأكبر أوناش تفريغ وتحميل السفن العملاقة ستزيد لـ30 ونشا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة، كما تضم 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.

- المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

- أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2530 مترًا طوليًا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

- توفر 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة

- تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).

- تعمل بالنظام الآلي فى شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع.

وبدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023 حيث توالت استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية وتم إنشاؤها برأس مال مصرى 100% والتى يعمل بها أيادى عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% وتوفر المحطة حوالى 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة للقيام بأعمال استقبال السفن وأعمال تفريغ الحاويات باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ونقل الحاويات بالمقطورات الساحات التداول.