اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد و شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 33 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال 35 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28 درجة.