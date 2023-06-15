السيسي يصل مقر افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.. فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

ويشهد الرئيس اليوم الخميس، افتتاح محطة “تحيا مصر” المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، كما يتم رفع العلم المصري على السفينة وادى الملوك.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي خلال الحفل افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس منها ميناء 6 أكتوبر البري وأعمال التطوير الشامل بميناء السلوم البري حاجز أمواج ميناء دمياط ورصيف الأخشاب والغلال بالميناء.

في سياق آخر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة حيث افتتح عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.