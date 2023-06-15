ناشطتان بيئيتان تلقيان طلاء أحمر على لوحة الفنان كلود مونيه بالسويد.. بالفيديو

عرضت فضائية يورونيوز، اليوم الأحد ، فيديو لناشطتان بيئيتان تلقيان طلاء أحمر على لوحة الفنان كلود مونيه بالسويد.

أعلن المتحف الوطني السويدي في ستوكهولم عن اعتقال شابتين قامتا بتشويه لوحة الفنان الفرنسي كلود مونيه التي تحمل عنوان "حديقة الفنان في جيفرني". وقامت الفتاتان بإلقاء نوع من الطلاء الأحمر على اللوحة ثمّ وضعت كل واحده منهما راحة كفها على العمل الفنّي.

وعُرضت لوحة "حديقة الفنان في جيفرني" في المتحف الوطني بالعاصمة السويدية كجزء من معرض احتضنه المتحف.

وقالت المتحدثة باسم المؤسسة الثقافية حنا توتمار إن اللوحة كانت محمية بالزجاج، ويتم فحصها الآن من قبل مسؤولي ترميم الأعمال الفنية بالمتحف لمعاينة حجم الضرر الذي تعرضت له. وقد أغلق المعرض الذي يحمل عنوان "الحديقة" ولكن من المتوقع أن يعاد افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس.

وقالت الناشطة المدافعة عن البيئة إيما جوانا فريتزدوتر، التي حاولت إتلاف اللوحة: "الوضع حرج. لم يكن الوباء شيئًا مقارنة بانهيار المناخ. ما هو قادم لا يمكن تخيله. يموت الأطفال وكبار السن أولاً طوال الوقت وسيعانون لكن لن يتمكن أحد من النجاة في الوقت المناسب "

أما زميلتها ماج أوديكا، فقالت: "صحتنا مهددة. أساس الصحة في خطر. فكيف لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك؟ سوف نعاني أيضًا من المجاعة ونقص المياه والصراعات. سيزداد الأمر سوءًا مع مرور الوقت. ماذا ننتظر؟"