صحيفة: أمريكا تنشر طائرات "F-22" في الشرق الأوسط ردا على نشاط الطائرات الروسية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الجوية نشرت طائرات مقاتلة من طراز "F-22 " في الشرق الأوسط بسبب نشاط الطائرات الروسية "غير الآمن"، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وستنضم الطائرات الشبح من قاعدة لانجلي الجوية في ولاية فرجينيا الأمريكية إلى القوات الجوية والبرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبيان صحفي صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، التي تغطي أيضا أجزاء من جنوب ووسط آسيا.

وقال الجنرال بالجيش الأمريكي مايكل إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، في البيان، إن سلوك "القوات الروسية" غير الآمن وغير المهني ليس ما نتوقعه من سلاح جوي محترف، مضيفا "إن انتهاكهم المنتظم للمجال الجوي المتفق عليها يزيد من خطر التصعيد".

ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ظلت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة، وأفاد مسؤولون عسكريون أمريكيون بنشاط روسي متهور بشكل متزايد في منطقة الشرق الأوسط لعدة أشهر.

وقال قائد بالجيش الأمريكي في تصريحات نشرتها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إن طائرات روسية مسلحة تحلق فوق قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا كل يوم تقريبا.

وأوضح أحد القادة في الجيش الأمريكي أن الطيارون الروس على ما يبدو كانوا يستدرجون الطائرات الأمريكية لقتالهم في سوريا.