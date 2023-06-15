تجهيز ساحة مطاعم "اللسان" لاستقبال الوافدين في عيد الأضحى بدمياط

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الانتهاء من تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت تلك الأعمال ضمن مشروع تطوير المنطقة بالكامل والتى تتضمن إحلال وتجديد الممشى و انشاء مناطق لانتظار السيارات ومسار للدراجات ومدرج ومنطقة خضراء و ساحات للمطاعم والأنشطة المتعددة.

وذكرت " المحافظ " أنه تم وضع خطة مع الجهة المنفذة لتجهيز تلك الساحة والانتهاء منها كمرحلة أولى للمشروع خلال هذا التوقيت الذى يتزامن مع دخول فصل الصيف والعيد ، وذلك لاستقبال المواطنين والزائرين ، مؤكدة أنه يجرى العمل بالمراحل الأخرى من المشروع للانتهاء منه وفقًا للخطط الزمنية والمعايير المحددة التى تتناسب مع هذه البقعة السياحية الفريدة .

واطلعت المحافظ على خطة المديريات استعدادًا للعيد ،موجهة برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة، كما اصدرت حزمة من التوجيهات للجهات المختلفة جاء منها بالنسبة لقطاع التموين ،فقد أكدت على شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم ،موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالاوزان والمواصفات المقررة ،وكذلك زيادة حصص اسطوانات الغاز ،ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

ووجهت " محافظ دمياط " عدة تعليمات لمديرية الصحة وذلك بشأن التأكيد على تواجد الأطباء واطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعدادا القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمسلمات الطبية ،مؤكدة على مشاركة المديرية مع الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية وتكثيف حملات مكافحة الناموس والبعوض برأس البر ، واطلعت على خطة هيئة الإسعاف لتعزيز المناطق شديدة الذروة والشواطئ و أماكن الصلاة بالسيارات.



كما وجهت الدكتورة منال عوض مديرية الطب البيطري بتجهيز المجازر وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد ،هذا إلى جانب دورها فى حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم .

كما أكدت على قطاعات المرافق ،بعدم فصل اى مرفق طوال العيد و تجهيز فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة ،مؤكدة على إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لضمان تواجد الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق المزدحمة خاصة بمدينتى دمياط ورأس البر.