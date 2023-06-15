كييف: أسقطنا صاروخا و20 طائرة بدون طيار روسية خلال الليل

أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا تقول إنها أسقطت صاروخا و 20 طائرة بدون طيار روسية خلال الليل.

وأسقطت روسيا ليل الأربعاء الخميس، تسع طائرات مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، كما قال الحاكم المحلي الذي عينته السلطات الروسية سيرغي أكسيونوف.

وقال أكسيونوف على تطبيق تلغرام "خلال الليل والصباح الماضيين، رُصدت تسع طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم"، مؤكدا أنه لم تسجل إصابات.

أعلن سلاح الجو الأوكراني صباح الخميس أنه أسقط صاروخ كروز و20 مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جديد عليها.

وقال الجيش الأوكراني على تلجرام إن القوات الأوكرانية تمكنت من اعتراض واحد من أربعة صواريخ كروز أطلقت من بحر قزوين و20 مسيّرة أطلقت من الشمال والجنوب.

وأضاف أن ثلاثة صواريخ أخرى أصابت "منشآت صناعية في منطقة دنيبروبتروفسك" (وسط شرق).