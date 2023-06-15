مقتل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في نابلس

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل لها، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية في وقت سابق اليوم، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات وصفتها بالعنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

وقال شهود عيان، إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عسكر، وداهمت منزل عبد الفتاح خروشة الذي قتل في مارس الماضي بعدما اتهمته إسرائيل بتنفيذ عملية إطلاق نار قُتل فيها مستوطنان في بلدة حوارة القريبة من نابلس.