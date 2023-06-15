رئيس جامعة القاهرة يستقبل نقيب الصحفيين لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى محمد كامل، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه أعرب د.الخشت عن اعتزازه وتقديره للصحفيين ودورهم في المجتمع، مؤكدا استعداد جامعة القاهرة الدائم للتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن لنقابة الصحفيين باعتبارها أحد أهم قلاع الرأي في مصر والعالم العربي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من توقيع البروتوكولات قريباً بعد العرض على مجلس الجامعة والانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما قدم نقيب الصحفيين الشكر للدكتور الخشت، وقدم له الدعوة لزيارة نقابة الصحفيين لعقد ندوة ثقافية عن إسهاماته وكتاباته، خاصة في فلسفة الأديان ورؤيته حول تجديد الخطاب الديني ووثيقة التنوير وكتابه نحو تأسيس عصر ديني جديد، مؤكدا أن د.الخشت واحد من أبرز المفكرين في تجديد الخطاب الديني.

وناقش الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك في عدة مجالات حيث سيتم التجهيزات لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الصحفيين ومستشفيات جامعة القاهرة والجهات التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية للصحفيين وأسرهم بأجر اقتصادي، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون آخر حول التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل وأبرزها تدريب طلاب كلية الإعلام في مركز تدريب نقابة الصحفيين.

كما اتفق الجانبان على تقديم خصم لأبناء الصحفيين بالبرامج الخاصة والتعليم المدمج ومركز اللغات والترجمة بنسبة 10% لجميع البرامج.

وفي ختام اللقاء أهدى د.الخشت آخر مؤلفاته لنقيب الصحفيين، فيما قدم الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين درع النقابة تقديرا له.