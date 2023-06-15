بالفيديو.. صربيا توقف 3 عناصر من شرطة كوسوفو لتجاوزهم الحدود

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر رجال ملثمون يقودون مجموعة من الرجال المقيدين.

ونفت حكومة كوسوفو اتهامات بلغراد قائلة: إن عناصر شرطتها خطفوا.

أعلنت صربيا توقيف ثلاثة شرطيين من كوسوفو يشتبه في تجاوزهم الحدود، في حين اتهمت بريشتينا بلغراد بخطفهم على أراضيها.

هذا الحادث هو الأحدث في العلاقات المتوترة بين الطرفين بعد أسابيع من التصعيد في شمال كوسوفو حيث أصيب ثلاثون عنصراً من قوة حلف شمال الأطلسي خلال اشتباكات مع متظاهرين صرب.

لم تعترف صربيا، بدعم من حلفائها الروس والصينيين، بالاستقلال الذي أعلنه إقليمها السابق عام 2008 بعد عقد من الحرب الدامية بين القوات الصربية والانفصاليين الألبان.