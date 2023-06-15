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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القابضة للمياه": ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ لتحديث خطط الأعمال الاستراتيجية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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اختتمت أمس فعاليات ورشة العمل "تحديث خطط الأعمال الاستراتيجية، التى عقدتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع برنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والمقامة على مدار يومي 13 , 14  يونيو، التى استضافتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الدكتور أحمد معوض، إن التعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل، يأتى ذلك فى إطار إعداد وتطوير خطة الأعمال لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والمرتبطة بتحسين الآداء وتحديد الموازنات السنوية بدقة.

واستكمل، خبراء من الوكالة الدولية الألمانية GIZ ورش العمل المتعلقة بخطط الأعمال للشركة (business plan)، والتي تهدف إلى التعريف بالخطة الاستراتيجية والمحاور وخطوات إعدادها وصياغة الأهداف الإستراتيچية والأهداف التكتيكية للشركة.

ومن جانبه أشاد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، بالدور الفعال للحضور جميعًا من مختلف القطاعات خلال ورشة العمل، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار على المستويين العِلمي والعَملي.

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IMG-20230615-WA0001
IMG-20230615-WA0000
IMG-20230615-WA0000
الدكتور احمد معوض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي