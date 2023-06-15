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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير الفلسطيني أسامة الطويل في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلية
قوات الاحتلال الإسرائيلية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، لتفجير منزل عائلة الأسير أسامة الطويل، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

ويقع منزل عائلة الأسير الطويل في بناية سكنية في حي رفيديا مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي 3 أشخاص، والدي الأسير وشقيقته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الطويل في الـ13 من فبراير الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أدت إلي مقتل أحد جنودها، وفي الـ20 من فبراير، داهمت منزل عائلته في شارع المريج بمدينة نابلس، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

قوات الاحتلال الإسرائيلية نابلس تفجير منزل عائلة الأسير أسامة الطويل