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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

7 أعراض تشير لإصابتك بـ"ضربة الشمس".. تعرف عليها

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف
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مع بدء اشتداد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تكثر التحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة.

وضربة الشمس إحدى الحالات الشائعة في فصل الصيف حيث يفقد الجسم القدرة على تبريد نفسه وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى مستويات عالية بشكل خطير.

أعراض الإصابة بضربة الشمس:

• أحد الأعراض المرتبطة بضربة الشمس هو الشعور بالحر الشديد ولكن من دون التعرق.

الصداع والدوار.
الشعور بالغثيان.
 • الإرهاق الحراري، وهو تعرق شديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة والنقص الحاد في الماء والملح بالجسم.
المخاطر ترتفع مع أعراض أخرى:
 • عدم الاستجابة أو فقدان الوعي.
• ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.
• التنفس السريع أو غير المنتظم.
وينصح الخبراء بشرب كميات كبيرة من الماء خلال فصل الصيف لتعويض لنقص الكبير في السوائل، بالإضافة لتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

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