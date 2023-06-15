إسقاط 6 مسيرات فوق القرم.. وانفجارات في عدد من المدن الأوكرانية

أعلن سيرجي أكسينوف رئيس شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس، عن إسقاط 6 طائرات بدون طيار (مسيرة) وتعطيل 3 أخرى فوق المقاطعة التي ضمتها روسيا، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن الأوكرانية.

وأوضح رئيس شبه جزيرة القرم، أنه تم صباح اليوم الخميس، رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وأنه تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي، بينما تم إبطال 3 أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وكتب أكسينوف عبر حسابه على "تلجرام": "إنه تم رصد 9 طائرات مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم ليلا وصباحا.. تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل 3 منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية".

وتابع أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو بمنطقة كراسنوغفارديسكي، لافتا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا.

وصباح اليوم الخميس دوت صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا، بحسب بيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المدن، ومن ضمنها أدويسا وخاركيف.

وذكرت صحيفة "زيركالا نيديلي" الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أنه سمع دوي انفجارات في أوديسا.

وفي وقت سابق من صباح الخميس، أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلي سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركيف، حيث سمعت أصوات 3 انفجارات في مدينة خاركيف، حسب ما ذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها علي "تلجرام".