اليوم.. افتتاح محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية ورفع العلم المصري على سفينة "وادي الملوك"

تفتتح القيادة السياسية اليوم الخميس محطة تحيا مصر المتعددة الأغراض بميناء الأسكندرية كما يتم رفع العلم المصري على السفينة وادى الملوك.

وفي سياق أخر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة حيث افتتح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب، التي تضم حاليًا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ببرامج في تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ببرامج في التمريض والصيدلة، وهي واحدة من ٧ جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها بمنطقة الجامعات ببرج العرب الجديدة بالإسكندرية، ضمن توجه الدولة لإنشاء جامعات تكنولوجية بأحدث النظم العالمية، لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية في القطاعات الأكثر تطورًا تكنولوجيًا.