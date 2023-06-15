آخر تطورات حرب السودان| عدد القتلى يقترب من الألف.. الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته لوقف القتال.. والجيش يتهم «الدعم السريع» باغتيال والي غرب دارفور

تشهد دولة السودان صراعات عسكرية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة يوم السبت 15 أبريل 2023. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، يوم الأربعاء، بعد فشل جهود الوساطة في الوصول إلى هدنة جديدة بين الطرفين، ما تسبب في بروز دعوات للتعبئة العامة.

وجرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في عدة مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم، وبالتحديد في مدينة أم درمان ومدينة الجنينة.

كما جرت اشتباكات بالقرب من مركز تدريب في منطقة المدرعات العسكرية، وكذلك بالقرب من مصنع اليرموك، الذي بات يسيطر عليه الجيش السوداني، طبقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة السودانية.

فيما جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في حي جبرة، فضلًا عن اشتباكات أخرى جرت في منطقة الحزام، والتي أدت إلى مقتل 5 من المدنيين.

إصابات وقتلى تقترب من الألف

وكشفت مصادر طبية أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع أكثر من 50 إصابة بين مدنيين وعسكريين جراء استمرار حدة الاشتباكات التي وقعت بين الجانبين.

وأفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 958 حالة وفاة، و4746 إصابة، فيما تجددت الاشتباكات بشكل متقطع صباح الأربعاء، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

مرور 59 يوما على حرب السودان

ولليوم الـ 59 على التوالي، ما زالت الاشتباكات جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن سقوط مزيد من الضحايا.

ووفق أحدث إحصائية لنقابة الأطباء السودانية، بلغ عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين للفترة بين 27 مايو -12 يونيو 958 حالة وفاة و4746 إصابة.

اغتيال والي ولاية غرب دارفور

واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر.

وقال الجيش السوداني في بيان له مساء الأربعاء، "تدين القوات المسلحة بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الغادر الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمردة وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله ابكر، لتضيف بهذا التصرف الوحشي فصلًا جديدًا لسجل جرائمها البربرية التي ظلت ترتكبها بحق كل الشعب السوداني الذي أصبح بأكمله شاهدًا على جرائمها النكراء التي لم يشهد لها تاريخ هذا البلد مثيلًا".

الأمين العام يجدد دعوته لوقف القتال

جدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان لوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، إن جوتيريش يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في شتى أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى جانب مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة مجددا دعوته للأطراف المتحاربة في السودان بوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، مشددا على واجبهم في حماية المدنيين.وبحسب بيان الجيش السوداني، كان أبكر أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وتبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة والدعم السريع.



واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).