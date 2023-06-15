العراق: اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الكرادة ببغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع العراقية، اعتقال أحد عناصر عصابات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الاستخبارات العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الأربعاء إن "الإرهابي، صادر بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، حيث كان يحمل هوية مزورة باسم وهمي للتمويه عن أسمه الحقيقي بغرض تشتيت القوات الأمنية من الوصول إليه".

وأضاف البيان أنه بجهود قوات الأمن الاستخبارات تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض علي الإرهابي، وتسليمه الى الجهات المختصة أصوليًا.