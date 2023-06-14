النائب محمد السباعي لصالون التنسيقية: يجب إعادة النظر فى قانون الزراعة ليواكب العصر الحديث

قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، تناولت في مناقشاتها ملف الأمن الغذائى وعدد من التحديات قد تكون أهمها، جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتى ساهمت فى ظهور عدة تحديات منها، تقلص وتفتت الوحدة الزراعية نتيجة التعديات عليها، والزيادة السكانية المضطربة.

بالإضافة إلى التغيرات المناخية التى أثرت على عمر النبات وقدرته على المقاومة، بالإضافة إلى التحدى الهام وهو الاعتماد على نهر النيل بنسبة 80 % وندرة الموارد المائية ومحدداتها، والدولة المصرية تدعم هذا الملف، وتمكنت من إقامة مشروعات قومية تتعلق بإعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى التحدى الأكبر وهو المزارع ودعم الفلاح.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات جلستي "أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" و"الزراعة والأمن الغذائي" في المحور الاقتصادى بالحوار الوطني.

وأضاف النائب محمد السباعى، أن الدولة اهتمت بالتوسع الأفقى للزراعة مثل توسعات الدلتا الجديدة، توشكى، شرق القناة، ولكن علينا الاهتمام بالتوسعات الرأسية، وهى أن تكون قادرًا على إنتاج واستنباط سلالات من التقاوى والبذور لكافة النباتات والمحاصيل الزراعية التى يعتمد عليها بشكل كبير وخاصة الاستراتيجية، وأن تكون تلك السلالات الزراعية مقاومة للتغيرات المناخية وخاصة الآفات الزراعية، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالبحث العلمى والكوادر العلمية فى هذا الشأن.

وأوصى السباعى، بضرورة إعادة النظر فى قانون الزراعة بما يواكب العصر الحديث وتفعيل قانون التعاونيات الزراعية ودورها، وتغيير ثقافة المزارع فى استخدام موارده والمستهلك فى استهلاكه.

ادار الحوار خلال الصالون، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية من الصالون بشأن مخرجات لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، النائب محمد السباعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجيهان محمد المغازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الأسبق بمركز البحوث الزراعية، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة الأسبق، وماهر فضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

