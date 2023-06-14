مصطفى محمد يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك غينيا

تمكن المنتخب المصري من إحراز الهدف الثاني في شباك منتخب غينيا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

جاء الهدف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة ٧٨ من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الفراعنة الذي أعلنه البرتغالي روي فيتوريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.