ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى محمد يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك غينيا

مصر وغينيا
مصر وغينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن المنتخب المصري من إحراز الهدف الثاني في شباك منتخب غينيا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. 
جاء الهدف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة ٧٨ من عمر المباراة. 
وجاء تشكيل الفراعنة الذي أعلنه البرتغالي روي فيتوريا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي.
خط الوسط: مروان عطية، محمود حمادة، أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

منتخب مصر هدف غينيا مباراة مصر وغينيا