دموع الفرحة بين الحجاج في بورسعيد قبل توجههم إلى السعودية.. صور

توجه الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، والبالغ عددهم 45 حاج من حجاج الجمعيات.

بالصور.. دموع الفرحة بين الحجاج في بورسعيد قبل توجههم إلى السعودية

ودخل عدد من الحجاج وأسرهم في نوبة من البكاء من شدة الفرحة وسط عناق ونظرات الوداع، وامتزجت مشاعر الوداع بدموع الفرحة.

وأعرب الحجاج عن سعادتهم، مؤكدين على أنهم سيدعون لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء، في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

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