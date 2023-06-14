للمرة الأولى منذ مارس 2022.. لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي الأمريكي، الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية، في اجتماع اليوم الأربعاء عند 5.25%، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، إلى 4% مقابل 4.9% في أبريل الماضي.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من عام لم يشق طريقه عبر الاقتصاد حتى الآن، ونوقع زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية 2023.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، نقلته "القاهرة الإخبارية": "لقد رفعنا سعر الفائدة على بمقدار 5 نقاط مئوية، ولم نشعر بعد بالتأثيرات الكاملة لتشديدنا". وتابع "لقد رأينا آثار تشديد سياستنا في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لسعر الفائدة، وخاصة الإسكان والاستثمار".

وأضاف: "ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر وقتًا، حتى تتحقق الآثار الكاملة لتشديد النقدي، لا سيما على التضخم، ونحن معنيون بتحسين سوق العمل وملتزمون بإعادة نسب التضخم إلى 2%".

ويأتي هذا القرار في ظل تضخم مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية؛ يؤثر على مختلف الدول خاصة أن الاحتياطي النقدي لها بالدولار.



وكشف محللون لـ البوابة نيوز، أسباب تثبيت سعر الفائدة الأمريكية قبل قليل، هو محاولة السلطات الأمريكية السيطرة علي معدلات التضخم بالرغم من إعلانها اتباع سياسيات أكثر تشددا لدعم تلك التوجهات، بالتوازي مع محاولة امتصاص حالة الغضب الشعبي والنزاعات السياسية التي تتخذها تكتلات حزب الجمهورين بزعامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد الرئيس الحالي جو بايدن والذي يتزعم الديمقراطيين.



وذكر المحللون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استطاع تمرير تشريع رفع سقف الديون الأمريكية لأكثر من 31.5 تريليون دولار من مجلسي الشيوخ والكونجرس، لامتصاص حالة الغضب الشعبي .



وأكد المحللون، أن الإبقاء علي سعر الفائدة دون أي تغيير خلال ذلك الإجتماع لم يكن مفاجئا، بل كان معلنا من قبل السلطات الأمريكية في الفترة الأخيرة.