دوري الأمم الأوروبية.. منتخب هولندا يتقدم على كرواتيا بالشوط الأول (فيديو)

تقدم منتخب هولندا على نظيره الكرواتي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد «فينورد»، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول، متقدمًا على منتخب كرواتيا بهدف سجله دونيل مالين في الدقيقة 34 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم كرة عرضية من زميله ماتس وويفر.

ويستغل منتخب الطواحين الهولندية في مباراة الليلة، عاملي الأرض والجمهور من أجل التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تخطى منتخب بلجيكا في ربع النهائي بهدف دون رد، أحرزه المدافع فيرجيل فان دايك.

ويتأهل الفائز من مواجهة كرواتيا ضد هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، منتظرًا المتأهل من مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف النهائي الثاني، الذي يقام غدًا الخميس.

تشكيل منتخب هولندا

حراسة المرمى: بيجلو

خط الدفاع: دومفريس - جيرترويدا - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي

خط الوسط: وويفر - كووبميينيرز - فرينكي دي يونج

وفي الهجوم: مالين - جاكبو - سيمونز.

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب يارنوفيتش - جوسيب سوتالو - فيدا - بيرسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - كوفاسيتش

وفي الهجوم: بازاليتش - كراماريتش - إيفانوستش.