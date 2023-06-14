الإعلان عن تشكيل لجنة لوضع الخطة التنفيذية للمباني الذكية لجامعة الأقصر.. صور

عقد مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبحضور الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات، ومدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتورة أماني أشرف، مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، وأعضاء المجلس.

شهدت الجلسة، اعتماد الحساب الختامي للمركز، ومناقشة آليات رفع كفاءة العمل بالمركز، بما يسهم في دعم خارطة الطريق التي تنتهجها وزارة التعليم العالي، والتي تعتمد على التحول الرقمي، كما تم تشكيل لجنة لوضع الخطة التنفيذية للمباني الذكية لجامعة الأقصر؛ بما يحقق الرؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأثنى رئيس الجامعة، على الجهود المبذولة بمركز المعلومات بالجامعة، والنتائج التي يحققها المركز وأشاد بدوره في تخريج عدد كبير من الموظفين بمختلف الهيئات والمؤسسات، فضلًا عن سرعته في الاستجابة لأية معوقات أو شكاوى حول التحول الرقمي، وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير الإمكانات المؤسسية، مؤكدًا أن خارطة الطريق التي تنتهجها وزارة التعليم العالي، تعتمد على التحول الرقمي.

وكانت جامعة الأقصر، قد استضافت جلسة الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أحمد، أمين المجلس، وبحضور الدكتور عاشور عمري، مدير مركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جون فايز، نائب مدير المركز، والدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، ومديري مراكز التدريب بالجامعات المصرية، والمؤسسات المشاركة في التدريب على شهادة أساسيات التحول الرقمي على مستوى الجمهورية.

تناول الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، عدد من الموضوعات الهامة منها: موقف المؤسسات المشاركة في التدريب، والاختبارات، وآليات تطوير منظومة التدريب والاختبارات، وكذلك منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة بالإضافة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتدريب والاختبارات لشهادة أساسيات التحول الرقمي.

فيما أوضح الدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هذا الاجتماع، هو أحد أنشطة الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل التدريب والاختبارات لشهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC؛ والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار جاد الله، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار سعي المجلس الأعلى للجامعات؛ لتفعيل رؤية مصر 2030، وإستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه الاجتماعات بعدد من الجامعات؛ جاء في سبيل الارتقاء بالخدمة التدريبية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للتدريب، فضلًا عن رصد ردود الفعل حول شهادة أساسيات التحول الرقمي؛ بما يسهم في تطوير المنظومة كمحتوى علمي، والوصول لأفضل صورة تليق بمصر باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي، شهادة وطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما أكد أن اختيار جامعة الأقصر لاستضافة الاجتماع، إنما هو يعكس مدى اهتمام وزارة التعليم العالي بجامعة الأقصر، وجامعات الصعيد؛ ودعمًا لتنشيط السياحة الداخلية بالأقصر، لافتًا إلى أن جامعة الأقصر من أولى الجامعات، التي فعلت تطبيق اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وانتهى الاجتماع، للخروج بعدد من التوصيات تهدف إلى رفع كفاءة العمل، وإنجاز التدريب، والاختبارات طبقًا للقواعد، والمعايير الدولية في المجال.

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