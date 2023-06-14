لبحث مبادرة سلام مدبولي يمثل مصر في الوفد الإفريقي بـ روسيا وأوكرانيا

قال مساعد الرئيس الروسي "يوري أوشاكوف"، إن فلاديمير بوتين سيستقبل وفدا من الدول الإفريقية في سان بطرسبرج، في 17 يونيو المقبل، لمناقشة مبادرو للسلام في أوكرانيا.

وأوضح أوشاكوف، حسب وكالة تاس الروسية، أن الوفد الإفريقي يتكون من زعماء سبع دول إفريقية برئاسة رئيس اتحاد جزر القمر عزالي أسوماني، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، كما سيضم سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، ورؤساء زامبيا، وجمهورية الكونغو، والسنغال، وأوغندا، ورئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن اللقاء سيتناول المبادرة الإفريقية لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني، في مدينة سان بطرسبرج.

وكان الرئيس الجنوب إفريقي أعلن فى مايو الماضي، مبادرة إفريقية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مدعومة من 7 دول إفريقية من بينها مصر.

وأضاف الرئيس الجنوب إفريقي، وقتئذ أنه تحدث إلى الرئيسين الروسي والأوكراني نيابة عن زعماء أفارقة؛ لبحث إمكانية طرح مبادرة للسلام، مشيرًا إلى أنه أطلع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على مبادرة السلام التي يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة من بينهم رؤساء السنغال وأوغندا ومصر.