مباحثات ثنائية بين بيلاروسيا وزيمبابوي حول آفاق التعاون التجاري

التقى رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية ميخائيل مياتليكوف، رئيس غرفة التجارة الوطنية في زيمبابوي مايك كامونجيرم؛ حيث ناقش الطرفان القضايا والآفاق الحالية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين بلديهما، فضلا عن استعراض النماذج الناجحة في تنفيذ المشروعات البيلاروسية في مرافق الإنتاج في زيمبابوي.

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الأربعاء، أنه حضر الاجتماع أيضا القائم بأعمال جمهورية زيمبابوي في بيلاروسيا كوداكواشي لورانس جونيفا.

وسلط الطرفان الضوء على مجالات الزراعة والهندسة الزراعية والسياحة ومحطات التجميع وتطوير البنية التحتية، باعتبارها المجالات الرئيسية للتعاون التجاري بين البلدين.

وأشار الجانب الزيمبابوي إلى أهمية تبادل الوفود على مختلف المستويات لإقامة وتطوير شراكات بين البلدين وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة.